Caen

festival Interstice]NOVA[

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

expositions, concerts, performances, DJ sets, rencontres professionnelles

20 ans de création vibrante le festival ]interstice[ fait dialoguer arts, sciences et technologies.

Pour sa 20ᵉ édition, ]interstice[, la rencontre des inclassables, invite le public à explorer la création émergente sous toutes ses formes.

Expositions, performances, concerts, DJ sets, rencontres professionnelles et projection documentaire animeront le quartier artistique du Frac Normandie, de l’Artothèque et des Écuries Lorge.

Porté par Station Mir, Oblique/s, Manœuvre et l’ésam Caen/Cherbourg, le festival met en lumière des projets développés en résidence au pôle culturel Lorge, soutenus par le programme interrégional Ambivalences (Bretagne Normandie Pays de la Loire).

Les 6, 7 et 9 mai profitez de concerts à partir de 20h !

Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Région Normandie, du Département du Calvados et de la Ville de Caen. .

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie info@festival-interstice.net

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English : festival Interstice]NOVA[

exhibitions, concerts, performances, DJ sets, professional meetings

L’événement festival Interstice]NOVA[ Caen a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Caen la Mer