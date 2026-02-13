Yodelice en concert + première partie Le Cargö Caen

Yodelice en concert + première partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Yodelice présente Mouvement.

Artiste protéiforme, c’est avec une grande liberté que son amour des guitares, des boîtes à rythmes et des synthétiseurs l’ont amené au coeur même d’une proposition scénique hybride et singulière.

Yodelice présente Mouvement.

Artiste protéiforme, c’est avec une grande liberté que son amour des guitares, des boîtes à rythmes et des synthétiseurs l’ont amené au coeur même d’une proposition scénique hybride et singulière seul dans un décor de chambre anéchoïque, entouré de ses machines et de sa guitare, il crée sa propre formule électronique et définitivement rock, un genre de Machine-A-Billy. Une performance unique qui a trouvé son écrin une scénographie pensée et éclairée par le talent de Pierre Claude (Air, Phoenix, Gesaffelstein…).

C’est ce monde que vous pourrez découvrir sur scène et sur un album à venir. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yodelice presents Mouvement.

A protean artist, his love of guitars, rhythm boxes and synthesizers has brought him to the very heart of a hybrid and singular stage proposition.

L’événement Yodelice en concert + première partie Caen a été mis à jour le 2026-02-13 par Calvados Attractivité