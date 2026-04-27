Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’harmonie fait son SHOW, concert de l’orchestre la Fraternelle Caen samedi 2 mai 2026.

Adresse : 1 Rue du Carel

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

L’harmonie fait son SHOW, concert de l’orchestre la Fraternelle

1 Rue du Carel Caen Calvados

L’orchestre d’harmonie de la ville de CAEN La Fraternelle et ses 60 musiciens vous ont concocté un SHOW dont vous vous souviendrez! Nous explorons un nouveau répertoire où l’orchestre accompagnera un duo de voix avec de grands standards français et internationaux.
Un avant goût de votre programme  
• Starmania SOS d’un terrien en détresse
• Lady Gaga a star is born
• Metallica nothing else matters
• Whitney Houston I will always love you
• Madonna don’t cry for me Argentina
• James Bond writting’s on the wall, Skyfall
• Tom Jones sexbomb
• Bob Marley no woman no cry
• Franck Sinatra New-york, New York
• Alan Parsons Project Silence and I, Cyrus, Old and wise
• Gershwin summertime
• Barbra Streisand memories
• Bjork Oh it’s so quiet.
Un répertoire varié, mêlant titres emblématiques et arrangements pour orchestre d’harmonie, dans une ambiance pensée pour marquer les esprits.   .

1 Rue du Carel Caen 14000 Calvados Normandie   president.lafraternelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’harmonie fait son SHOW, concert de l’orchestre la Fraternelle

The CAEN wind band La Fraternelle and its 60 musicians have put together a SHOW to remember! We’re exploring a new repertoire in which the orchestra will accompany a vocal duo with great French and international standards.

L’événement L’harmonie fait son SHOW, concert de l’orchestre la Fraternelle Caen a été mis à jour le 2026-04-24 par Calvados Attractivité

