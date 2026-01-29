Atelier À la pêche aux plastiques Le Dôme Caen

Atelier À la pêche aux plastiques

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Venez prélever et analyser les déchets sur les berges de l’Orne pour participer à la recherche sur la pollution aquatique !

Connaissez-vous le 7ème continent ? Ce monstre de plastique vivant dans l’océan Pacifique est six fois plus gros que la France et illustre un problème global la pollution des déchets aquatiques. Ils sont partout dans les villes, dans les campagnes et… sur les berges de l’Orne.

Piloté par le Cedre, le Réseau national de surveillance des macro-déchets sur le littoral prélève et analyse des déchets sur le littoral et les bassins hydrographiques pour lutter contre ce phénomène en outillant les politiques européennes de traitement et de gestion des déchets marins. Cet atelier vous invite à prélever des déchets sur les berges de l’Orne afin de les analyser et contribuer aux actions du réseau. À cette occasion, vous partirez à la rencontre de la pollution échouée ou transportée par la mer près de chez vous.

Pour contribuer à l’amélioration des politiques publiques de traitement des déchets marins inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

English : Atelier À la pêche aux plastiques

Come and collect and analyze waste on the banks of the Orne to take part in research into water pollution!

