A la découverte du nouveau parc de Secqueville Place Blot Caen

A la découverte du nouveau parc de Secqueville

Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

L’eau et la terre… un même lieu, de la place pour tous !

Partez à la découverte du parc de Secqueville totalement réaménagé, qui représente un bel exemple de traitement des eaux pluviales à ciel ouvert.

Inscription à accueil-ev@caen.fr

Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte du nouveau parc de Secqueville

Water and land… one place, room for everyone!

Discover the completely redeveloped Secqueville park, a fine example of open-air rainwater treatment.

To register, visit accueil-ev@caen.fr

