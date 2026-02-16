A la découverte du nouveau parc de Secqueville Place Blot Caen
A la découverte du nouveau parc de Secqueville
Place Blot Jardin des plantes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
L’eau et la terre… un même lieu, de la place pour tous !
Partez à la découverte du parc de Secqueville totalement réaménagé, qui représente un bel exemple de traitement des eaux pluviales à ciel ouvert.
Inscription à accueil-ev@caen.fr
Inscription à accueil-ev@caen.fr .
Place Blot Jardin des plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr
English : A la découverte du nouveau parc de Secqueville
Water and land… one place, room for everyone!
Discover the completely redeveloped Secqueville park, a fine example of open-air rainwater treatment.
To register, visit accueil-ev@caen.fr
L’événement A la découverte du nouveau parc de Secqueville Caen a été mis à jour le 2026-02-16 par OT Caen la Mer