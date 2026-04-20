Concert Cómo No Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Concert Cómo No

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Quintet d’instruments boisés, de voix harmonisées, de peaux frappées et de graines agitées, CÓMO NO sonne le Groove d’une musique où accents, sensibilité et énergie vous embarquent pour un voyage outre-atlantique vers une Amérique latine réinventée.

Isabelle Balcells • Chant lead & cuatro

Jérôme Oeil de Saleys • Guitare électrique & tres

Amélie Delaunay • Percussions, chant & chœurs

Didier Dufour • Congas, kora & chœurs

Anthony Billaud • Contrebasse, basse & chœurs

Quintet d’instruments boisés, de voix harmonisées, de peaux frappées et de graines agitées, CÓMO NO sonne le Groove d’une musique où accents, sensibilité et énergie vous embarquent pour un voyage outre-atlantique vers une Amérique latine réinventée. Regroupés autour d’Isabelle Balcells, ibérique de sang et de cœur, quatre musicien-ne-s complices de longue date s’accordent à s’exclamer avec elle ¡ CÓMO NO ! L’expression espagnole qui signifie à la fois bien sûr ! et pourquoi pas ? est lancée tel un défi offrir de nouvelles sonorités latines où la kora africaine côtoie le cuatro vénézuélien. Les mélodies et paroles d’Isabelle insufflées par sa double-culture font la part belle à des refrains scandés en chœur qui chantent la liberté, la tolérance, l’égalité et bien sûr l’amour. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Concert Cómo No

A quintet of woodwind instruments, harmonised voices, struck skins and shaken seeds, CÓMO NO sounds the groove of a music where accents, sensitivity and energy take you on a journey across the Atlantic to a reinvented Latin America.

L’événement Concert Cómo No Caen a été mis à jour le 2026-04-15 par Calvados Attractivité