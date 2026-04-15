Stand Ravitaillement, CPAM du Calvados, Caen
Stand Ravitaillement, CPAM du Calvados, Caen lundi 4 mai 2026.
Stand Ravitaillement 4 – 29 mai CPAM du Calvados Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T07:30:00+02:00 – 2026-05-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T07:30:00+02:00 – 2026-05-29T18:00:00+02:00
Pour t’aider à tenir le cap, nous avons tout prévu !
Tu pourras refaire le plein de vitamines à ton arrivée en vélo chaque matin du mois mai au stand ravitaillement de fruits qui sera installé dans le petit SAS à la sortie du local vélo (à côté de la salle de sport !) .
CPAM du Calvados 108 Boulevard Jean Moulin Caen 14000 Calvados Normandie
Stand ravitaillement de fruits à la sortie du local vélo
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