Rando 2026 : le Tour du Calvados, Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare, Caen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T08:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00

Rando vélo en groupe du 2 au 9 mai 2026 : un Tour du Calvados à vélo, organisée par l’équipe caennaise de l’association Dérailleurs 14.

Places limitées (22-25 personnes) : s’inscrire rapidement !

– 8 jours en autonomie (prévoir son vélo et ses sacoches),

– des étapes de 55 à 72 km,

– hébergement le plus souvent en gîte ou à l’hôtel,

– chacun participe aux frais collectifs (nuitées, repas, frais divers).

L’association Dérailleurs Calvados n’est pas une entreprise d’organisation de voyages. Aucun bénéfice n’est réalisé. Chaque participant engage sa responsabilité individuelle.

Carte du parcours : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-derailleurs-2026-tour-du-calvados_1077534#10/49.2445/-0.4601

Etapes prévisionnelles :

samedi 2 mai : Caen-Pont l’Evêque

dimanche 3 mai : Pont-l’Evêque-Orbec

lundi 4 mai : Orbec-Falaise

mardi 5 mai : Falaise-Vire

mercredi 6 mai : Vire-Saint-Lô

jeudi 7 mai : Saint-Lô-Isigny-sur-Mer

vendredi 8 mai : Isigny-sur-Mer-Bayeux

samedi 9 mai : Bayeux-Caen

