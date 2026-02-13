Rando 2026 : le Tour du Calvados, Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare, Caen
Rando 2026 : le Tour du Calvados, Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare, Caen samedi 2 mai 2026.
Rando 2026 : le Tour du Calvados 2 – 9 mai Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T08:00:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T08:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Rando vélo en groupe du 2 au 9 mai 2026 : un Tour du Calvados à vélo, organisée par l’équipe caennaise de l’association Dérailleurs 14.
Places limitées (22-25 personnes) : s’inscrire rapidement !
– 8 jours en autonomie (prévoir son vélo et ses sacoches),
– des étapes de 55 à 72 km,
– hébergement le plus souvent en gîte ou à l’hôtel,
– chacun participe aux frais collectifs (nuitées, repas, frais divers).
L’association Dérailleurs Calvados n’est pas une entreprise d’organisation de voyages. Aucun bénéfice n’est réalisé. Chaque participant engage sa responsabilité individuelle.
Carte du parcours : https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-derailleurs-2026-tour-du-calvados_1077534#10/49.2445/-0.4601
Etapes prévisionnelles :
samedi 2 mai : Caen-Pont l’Evêque
dimanche 3 mai : Pont-l’Evêque-Orbec
lundi 4 mai : Orbec-Falaise
mardi 5 mai : Falaise-Vire
mercredi 6 mai : Vire-Saint-Lô
jeudi 7 mai : Saint-Lô-Isigny-sur-Mer
vendredi 8 mai : Isigny-sur-Mer-Bayeux
samedi 9 mai : Bayeux-Caen
Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare Maison du vélo de Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « caen@derailleurs-calvados.fr »}] [{« link »: « https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/rando-derailleurs-2026-tour-du-calvados_1077534#10/49.2445/-0.4601 »}]
Rando vélo en groupe du 2 au 9 mai 2026 : un Tour du Calvados à vélo organisée par l’équipe caennaise. Places limitées (22-25 personnes) : s’inscrire rapidement ! vélo randonnée
Normandie Tourisme © Ibrahim Hendy