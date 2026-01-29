First Love workshop by Thurb Caen

First Love workshop by Thurb

Musée de Normandie Caen Calvados

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-05-27

2026-04-24 2026-05-06 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-27 2026-07-08

Originaire de Caen, THURB est un artiste polyvalent mêlant design graphique, graffiti et illustration. Inspiré par l’énergie urbaine de sa ville, il s’est imposé avec un style pop et coloré, visible sur des projets phares comme une fresque du Stade Malherbe de Caen, la direction artistique du carnaval étudiant ou encore l’affiche de la foire internationale de Caen 2025. Aujourd’hui, il collabore aussi bien avec des créateurs comme Squeezie ou Bigflo & Oli qu’avec des marques telles que Redbull ou Adobe pour des projets créatifs.

THURB, désireux de partager son expérience, vous invite avec son atelier d’initiation au croquis nature First Love Workshop au cœur du château de Caen. En petit groupe de 5 et durant une matinée, les participants réaliseront trois croquis du lieu (crayon, feutre et aquarelle) pour explorer différentes techniques. Cet atelier invite à observer, ressentir et retranscrire le lieu en temps réel, à découvrir la spontanéité du croquis et la technique de l’aquarelle, tout en s’appropriant artistiquement le paysage.

Durée 1h30 à 2h. Pour tous, dès 14 ans. Les personnes novices sont invitées à participer à l’atelier. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité. .

Musée de Normandie Caen 14000 Calvados Normandie

English : First Love workshop by Thurb

A native of Caen, THURB is a versatile artist combining graphic design, graffiti and illustration. Inspired by the urban energy of his city, he has made his mark with a pop, colorful style, visible on flagship projects such as a fresco at Caen?s Stade Malherbe.

