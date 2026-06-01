Forum Logement des Jeunes, ACAHJ, Caen
Forum Logement des Jeunes, ACAHJ, Caen mercredi 10 juin 2026.
Forum Logement des Jeunes Mercredi 10 juin, 14h30 ACAHJ Calvados
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00
Mercredi 10 juin, de 14h30 à 18h, l’ACAHJ organise son Forum Logement Jeunes « Tu as un projet logement ? On est là pour t’aider ! »
Ce forum s’adresse aux jeunes en recherche de logement ou souhaitant réfléchir à leur projet logement. À cette occasion, différents stands, animations et professionnels seront présents afin de répondre à leurs questions, les orienter et les accompagner dans leurs démarches.
ACAHJ 68 Rue Eustache Restout, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
« Tu as un projet logement ? On est là pour t’aider ! » Stands d’informations, échanges avec des professionnels et animations : mercredi 10 juin, de 14h30 à 18h00 Forum stands
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