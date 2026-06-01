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Forum Logement des Jeunes, ACAHJ, Caen

Forum Logement des Jeunes, ACAHJ, Caen

Forum Logement des Jeunes, ACAHJ, Caen mercredi 10 juin 2026.

Lieu : ACAHJ

Adresse : 68 Rue Eustache Restout, 14000 Caen

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Forum Logement des Jeunes Mercredi 10 juin, 14h30 ACAHJ Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Mercredi 10 juin, de 14h30 à 18h, l’ACAHJ organise son Forum Logement Jeunes « Tu as un projet logement ? On est là pour t’aider ! »
Ce forum s’adresse aux jeunes en recherche de logement ou souhaitant réfléchir à leur projet logement. À cette occasion, différents stands, animations et professionnels seront présents afin de répondre à leurs questions, les orienter et les accompagner dans leurs démarches.

ACAHJ 68 Rue Eustache Restout, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
« Tu as un projet logement ? On est là pour t’aider ! » Stands d’informations, échanges avec des professionnels et animations : mercredi 10 juin, de 14h30 à 18h00 Forum stands

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