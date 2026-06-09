QO Kids United 2026 Gymnase Maurice Fouque Caen

Caen

QO Kids United 2026

Gymnase Maurice Fouque 13 Rue de la Hache Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

L’association Quartier Ouest, en partenariat avec L’ASPTT Caen Basket est fière d’annoncer l’organisation de sa 7ème édition de son tournoi de jeune QO Kids United 2026, qui se tiendra en Juin 2026 le samedi 27 pour les U13 et dimanche 28 pour les U15 à Caen (14), en Normandie.

L’association Quartier Ouest, en partenariat avec L’ASPTT Caen Basket est fière d’annoncer l’organisation de sa 7ème édition de son tournoi de jeune QO Kids United 2026, qui se tiendra en Juin 2026 le samedi 27 pour les U13 et dimanche 28 pour les U15 à Caen (14), en Normandie.

Le tournoi se déroulera en 5 contre 5, avec des catégories U13 le samedi et U15 le dimanche, réunissant 16 équipes par catégorie. L’événement est ouvert aux clubs et associations de tous niveaux. .

Gymnase Maurice Fouque 13 Rue de la Hache Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 29 55 79 45 ASSOCIATIONQUARTIEROUEST@GMAIL.COM

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English : QO Kids United 2026

The Quartier Ouest association, in partnership with ASPTT Caen Basket, is proud to announce the organisation of its 7th QO Kids United 2026 youth tournament, to be held in June 2026 on Saturday 27 for the U13s and Sunday 28 for the U15s in Caen (14), Normandy.

L’événement QO Kids United 2026 Caen a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Caen la Mer