À l’américaine ! Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

À l’américaine !

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

On se fait un dimanche barbecue texan à Logre ! Dans la douce odeur de cuisson des ribs de bœuf proposés par Etienne Seguin, notre boucher préféré, nous écouterons l’émission radio Mon ami l’américain, show génial en public présenté par l’équipe d’amavada et enregistré par Station B.

On se fait un dimanche barbecue texan à Logre ! Dans la douce odeur de cuisson des ribs de bœuf proposés par Etienne Seguin, notre boucher préféré, nous écouterons l’émission radio Mon ami l’américain, show génial en public présenté par l’équipe d’amavada et enregistré par Station B. Puis les South Dangers nous gratifieront d’un set en plein air, sur les traces du blues et de l’americana. Puis, vous enfilerez vos santiags et vos Ray-Ban et vous vous embarquerez pour un voyage initiatique sur la route des vies de Dom Ferrer.

DOM FERRER

Toutes ces routes le mènent aujourd’hui sur scène, où il chante ses expériences de bon vivant qui suit le vent. Influencé par ses idoles de jeunesse — JJ Cale, Woody Guthrie, Leon Russell, Joe Cocker ou encore Bruce Springsteen — , Dom Ferrer nous livrera le fruit de ses inspirations de cow-boy des temps modernes. Venez respirer une grande rasade de l’air de Tulsa-Oklahoma, essentiel à la survie du rockeur à la barbe aussi longue que son envie de bouffer la vie.

Le comité de jumelage Caen Nashville sera aussi présent et nous dévoilera ses nombreuses activités. .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : À l’américaine !

We’re having a Texan barbecue Sunday at Logre! With the sweet smell of beef ribs being cooked by Etienne Seguin, our favourite butcher, we’ll be listening to the radio programme Mon ami l’américain, a brilliant live show presented by the amavada team and recorded by Station B.

L’événement À l’américaine ! Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité