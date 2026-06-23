Caen

Éclat(s) de Rue 2026 La Guinguette magique

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie du Dr Troll mettra de la magie dans les jardins de la Colline aux Oiseaux…

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie du Dr Troll mettra de la magie dans les jardins de la Colline aux Oiseaux…

Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie se partage avec passion. Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, accueillent les curieux avec des menus, comme au restaurant. Les spectateurs choisissent les tours de magie désirés pour que les artistes les présentent à l’ensemble de la tablée.

Mise en scène Baptiste Arnaud

Artistes et équipe Baptiste Arnaud, Pierric Forcade, Sébastien Desgrans

A partir de 5 ans.

Sessions de 15mn entre 15h et 16h0 et entre 17h et 18h0.

Attention jauge limitée. Entrée dans la limite des places disponibles. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 La Guinguette magique

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, the Dr Troll company will be bringing their magic to the gardens of the Colline aux Oiseaux…

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 La Guinguette magique Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer