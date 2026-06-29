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Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen

Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen mardi 11 août 2026.

Adresse
Boulevard Général Vanier
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Caen

Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été

Boulevard Général Vanier Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 12:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :
2026-08-11

A la Pierre-Heuzé, les mardis d’Août sont synonymes de musique, activité et sport !
12h0-1h0 Barbecue partagé
1h0-17h Balade à poneys, structure gonflable, atelier scientifique, atelier bien-être, taiji, grimpes d’arbres, atelier poterie, petite restauration sur place
17h Concert
A la Pierre-Heuzé, les mardis d’Août sont synonymes de musique, activité et sport !
12h0-1h0 Barbecue partagé
1h0-17h Balade à poneys, structure gonflable, atelier scientifique, atelier bien-être, taiji, grimpes d’arbres, atelier poterie, petite restauration sur place
17h Concert acoustique de Estelle Fouillet (violon)
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement.   .

Boulevard Général Vanier Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94 

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English : Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été

At La Pierre-Heuzé, Tuesdays in August are synonymous with music, activity and sport!
12.30pm-1.30pm: Shared barbecue
1.30-5pm: Pony rides, bouncy castle, science workshop, wellbeing workshop, taiji, tree climbing, pottery workshop, snacks on site
5pm: Concert

L’événement Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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