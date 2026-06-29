Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen mardi 11 août 2026.

Caen

Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été

Boulevard Général Vanier Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 12:00:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

A la Pierre-Heuzé, les mardis d’Août sont synonymes de musique, activité et sport !

12h0-1h0 Barbecue partagé

1h0-17h Balade à poneys, structure gonflable, atelier scientifique, atelier bien-être, taiji, grimpes d’arbres, atelier poterie, petite restauration sur place

17h Concert

A la Pierre-Heuzé, les mardis d’Août sont synonymes de musique, activité et sport !

12h0-1h0 Barbecue partagé

1h0-17h Balade à poneys, structure gonflable, atelier scientifique, atelier bien-être, taiji, grimpes d’arbres, atelier poterie, petite restauration sur place

17h Concert acoustique de Estelle Fouillet (violon)

En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement. .

Boulevard Général Vanier Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été

At La Pierre-Heuzé, Tuesdays in August are synonymous with music, activity and sport!

12.30pm-1.30pm: Shared barbecue

1.30-5pm: Pony rides, bouncy castle, science workshop, wellbeing workshop, taiji, tree climbing, pottery workshop, snacks on site

5pm: Concert

L’événement Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer