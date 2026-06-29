Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen
Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen mardi 11 août 2026.
Caen
Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été
Boulevard Général Vanier Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 12:00:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-08-11
A la Pierre-Heuzé, les mardis d’Août sont synonymes de musique, activité et sport !
12h0-1h0 Barbecue partagé
1h0-17h Balade à poneys, structure gonflable, atelier scientifique, atelier bien-être, taiji, grimpes d’arbres, atelier poterie, petite restauration sur place
17h Concert
A la Pierre-Heuzé, les mardis d’Août sont synonymes de musique, activité et sport !
12h0-1h0 Barbecue partagé
1h0-17h Balade à poneys, structure gonflable, atelier scientifique, atelier bien-être, taiji, grimpes d’arbres, atelier poterie, petite restauration sur place
17h Concert acoustique de Estelle Fouillet (violon)
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement. .
Boulevard Général Vanier Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94
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English : Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été
At La Pierre-Heuzé, Tuesdays in August are synonymous with music, activity and sport!
12.30pm-1.30pm: Shared barbecue
1.30-5pm: Pony rides, bouncy castle, science workshop, wellbeing workshop, taiji, tree climbing, pottery workshop, snacks on site
5pm: Concert
L’événement Le Mardi d’Août | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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