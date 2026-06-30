Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice Caen
jeudi 13 août 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Max & Maurice pose sa caravane à la Colline aux Oiseaux pour vous faire découvrir l’art du cirque.
Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Max & Maurice pose sa caravane à la Colline aux Oiseaux pour vous faire découvrir l’art du cirque.
La caravane Max & Maurice part en itinérance cet été et s’arrêtera à la Colline aux oiseaux les 1 et 14 août. Venez vous initier aux arts du cirque en accès libre, rencontrer les artistes, vous informer, partager un p’tit goûter, puis assister à une démonstration de numéros de cirque.
Artistes et équipe Seydouba CAMARA Pablo DE CARLO
Tout public.
Durée 20 mn. .
Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice
As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Max & Maurice company is putting down its caravan at the Colline aux Oiseaux to introduce you to the art of the circus.
L’événement Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Avoir pignon sur rue, trier sur le volet … une histoire de mots |RDV Découverte | COMPLET Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen 30 juin 2026
- C’est parti à la Pierre-Heuzé ! | Mon Quartier d’été Caen 30 juin 2026
- Visite D-Day chez Calvados Pierre Huet Calvados Pierre Huet Caen 1 juillet 2026
- JAMAIS LE DEUXIEME SOIR THEATRE A L’OUEST Caen 1 juillet 2026
- Atelier Le blob en vacances Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville Caen 1 juillet 2026