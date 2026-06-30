Informations pratiques

Caen

Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Max & Maurice pose sa caravane à la Colline aux Oiseaux pour vous faire découvrir l’art du cirque.

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la compagnie Max & Maurice pose sa caravane à la Colline aux Oiseaux pour vous faire découvrir l’art du cirque.

La caravane Max & Maurice part en itinérance cet été et s’arrêtera à la Colline aux oiseaux les 1 et 14 août. Venez vous initier aux arts du cirque en accès libre, rencontrer les artistes, vous informer, partager un p’tit goûter, puis assister à une démonstration de numéros de cirque.

Artistes et équipe Seydouba CAMARA Pablo DE CARLO

Tout public.

Durée 20 mn. .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice

As part of the programme for Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, the Max & Maurice company is putting down its caravan at the Colline aux Oiseaux to introduce you to the art of the circus.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 La caravane itinérante Max & Maurice Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer