Caen

Éclat(s) de Rue 2026 Friterie mon amie

Rue Lucien Sébire Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 18:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, récit de l’hospitalité avec la compagnie Bonjour Désordre

Une tentative pour dorer l’espace public. Un rituel d’accueil auquel vous êtes conviés, réfugiés dans la plus modeste friterie du monde. Ils sont accueillants les gens du Nord ? Bavardages autour des convives celles et ceux rencontrés autour d’un cornet, qui œuvrent pour que nous demeurions ensemble, des soleils. Qu’en est-il de l’hospitalité en temps de crises perpétuelles ? Accueillir, c’est aussi recevoir. Ramène ta plus belle patate !

Artistes et équipe Lesli Baechel, César Roynette, Emilie Bonnaud, Elsa Grzeszczak, Azilys Tanneau, Marie-Françoise Gonzalez, Anahi Amine, Charline Thiriet

Représentation dans le cadre des programmations mutualisées ReNAR 2026. .

Rue Lucien Sébire Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 26 32 eclatsderue@caen.fr

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English : Éclat(s) de Rue 2026 Friterie mon amie

As part of the Éclat(s) de Rue programme, Caen’s street arts season, a tale of hospitality with the Bonjour Désordre company.

L’événement Éclat(s) de Rue 2026 Friterie mon amie Caen a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Caen la Mer