Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen
Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen mercredi 19 août 2026.
Caen
Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été
Place de la République Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-08-19
La place de la République vous accueille pour une journée en famille placée sur le signe du jeu.
De 14h a 18h jeux, cirque et gratiferia + animations ludiques
A 16h0 goûter avec l’association d’habitants
La place de la République vous accueille pour une journée en famille placée sur le signe du jeu.
De 14h a 18h jeux, cirque et gratiferia + animations ludiques
A 16h0 goûter avec l’association d’habitants
En partenariat avec la fête du gratuit, à caen et alentours, l’Association d’habitants L’Île Saint-Jean Tout est jonglerie et Jeux M’Amuse . .
Place de la République Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00
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English : Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été
The Place de la République welcomes you for a family day of games.
From 2pm to 6pm: games, circus and gratiferia + fun activities
4.30pm: snack with the residents’ association
L’événement Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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