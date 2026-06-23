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Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen

Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen mercredi 19 août 2026.

Adresse
Place de la République
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Caen

Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été

Place de la République Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

La place de la République vous accueille pour une journée en famille placée sur le signe du jeu.
De 14h a 18h jeux, cirque et gratiferia + animations ludiques
A 16h0 goûter avec l’association d’habitants
La place de la République vous accueille pour une journée en famille placée sur le signe du jeu.
De 14h a 18h jeux, cirque et gratiferia + animations ludiques
A 16h0 goûter avec l’association d’habitants
En partenariat avec la fête du gratuit, à caen et alentours, l’Association d’habitants L’Île Saint-Jean Tout est jonglerie et Jeux M’Amuse .   .

Place de la République Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00 

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English : Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été

The Place de la République welcomes you for a family day of games.
From 2pm to 6pm: games, circus and gratiferia + fun activities
4.30pm: snack with the residents’ association

L’événement Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer

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