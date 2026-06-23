Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen mercredi 19 août 2026.

Caen

Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été

Place de la République Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

La place de la République vous accueille pour une journée en famille placée sur le signe du jeu.

De 14h a 18h jeux, cirque et gratiferia + animations ludiques

A 16h0 goûter avec l’association d’habitants

La place de la République vous accueille pour une journée en famille placée sur le signe du jeu.

De 14h a 18h jeux, cirque et gratiferia + animations ludiques

A 16h0 goûter avec l’association d’habitants

En partenariat avec la fête du gratuit, à caen et alentours, l’Association d’habitants L’Île Saint-Jean Tout est jonglerie et Jeux M’Amuse . .

Place de la République Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 14 37 31 00

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English : Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été

The Place de la République welcomes you for a family day of games.

From 2pm to 6pm: games, circus and gratiferia + fun activities

4.30pm: snack with the residents’ association

L’événement Fête de l’été au centre-ville ! | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer