Caen

Atelier petites graines manger son quartier

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Ce moment imaginé pour des enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sera l’occasion de découvrir des lieux qui favorisent l’accès à l’alimentation en ville jardins partagés, vergers de quartiers, jardins individuels.

Balade de 2 km et jeux de sont au programme !

Ce moment imaginé pour des enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents sera l’occasion de découvrir des lieux qui favorisent l’accès à l’alimentation en ville jardins partagés, vergers de quartiers, jardins individuels.

Balade de 2 km et jeux de sont au programme !

Animation proposée pour les petites graines de 5 à 7 ans par le service Transition écologique de la Ville de Caen et le Jardin des Pouces Verts dans le cadre de Mon Quartier d’Ete.

Départ devant la maison de quartier Centre. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

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English : Atelier petites graines manger son quartier

This event, designed for children accompanied by their parents or grandparents, will be an opportunity to discover places that promote access to food in the city: shared gardens, neighbourhood orchards and individual gardens.

A 2km walk and games are on the programme!

L’événement Atelier petites graines manger son quartier Caen a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer