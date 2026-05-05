Concerts du Grand Cheval Peaches Blue Place Saint Pierre Caen

Caen

Concerts du Grand Cheval Peaches Blue

Place Saint Pierre Cour d’Escoville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

De quel arbre êtes vous le fruit ? C’est la question qui a poussé Joséphine, Lise et Laura à constituer un répertoire de reprises entièrement issu du travail des grandes artistes noire-américaines que sont Abbey Lincoln, Bessie Smith, Nina Simone et bien d’autres.

De quel arbre êtes vous le fruit ? C’est la question qui a poussé Joséphine, Lise et Laura à constituer un répertoire de reprises entièrement issu du travail des grandes artistes noire-américaines que sont Abbey Lincoln, Bessie Smith, Nina Simone et bien d’autres. Parce-que le blues n’est pas qu’une affaire d’hommes, loin de là ! Et d’arrangements polyphoniques en interprétations épurées, les trois musiciennes Caennaises rappellent que les femmes aussi ont des choses à dire.

Joséphine Scampini : voix, percussions, Laura Zanetti : voix, guitare, Lise Lefebvre : voix, percussions .

Place Saint Pierre Cour d’Escoville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 69 92 77 melanie@letympan.fr

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English : Concerts du Grand Cheval Peaches Blue

What tree are you from? That’s the question that prompted Joséphine, Lise and Laura to put together a repertoire of covers based entirely on the work of the great black American artists Abbey Lincoln, Bessie Smith, Nina Simone and many others.

L’événement Concerts du Grand Cheval Peaches Blue Caen a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Caen la Mer