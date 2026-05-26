Douchy-Montcorbon

Concert de Ben Herbet Larue

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent.

Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main.

Bar et restauration sur Place

Ben Herbert Larue est un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent.

Tour à tour poignant, lunaire ou drôle, il joue avec l’éloquence de son corps acteur et sa voix puissante pour tenir l’humain dans le creux de sa main.

Après une belle et longue tournée avec l’album Souffles , et un album symphonique magnifique et toujours disponible, le trio de Ben Herbert Larue revient pour fêter comme il se doit leur 10 années d’existence. 6 .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

Ben Herbert Larue is a singer-poet who leaves no one indifferent.

By turns poignant, moody or funny, he plays with the eloquence of his actor?s body and his powerful voice to hold the human in the palm of his hand.

L’événement Concert de Ben Herbet Larue Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO