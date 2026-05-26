Vide-grenier Douchy-Montcorbon
Vide-grenier Douchy-Montcorbon dimanche 7 juin 2026.
Douchy-Montcorbon
Vide-grenier
Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 06:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’AAPPMA organise un vide-grenier à l’occasion de la fête nationale de la pêche. Pêche libre pour tous à l’étang de la Noue (no kill). Restauration et toilettes sur place.
L’AAPPMA organise un vide-grenier à l’occasion de la fête nationale de la pêche. Pêche libre pour tous à l’étang de la Noue (no kill). Restauration et toilettes sur place. .
Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 57 52 41
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English :
The AAPPMA organizes a garage sale to mark the national fishing festival. Free fishing for all at the Etang de la Noue (no kill). Catering and toilets on site.
L’événement Vide-grenier Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO
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