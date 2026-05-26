Douchy-Montcorbon

Vide-grenier

Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 06:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’AAPPMA organise un vide-grenier à l’occasion de la fête nationale de la pêche. Pêche libre pour tous à l’étang de la Noue (no kill). Restauration et toilettes sur place.

L’AAPPMA organise un vide-grenier à l’occasion de la fête nationale de la pêche. Pêche libre pour tous à l’étang de la Noue (no kill). Restauration et toilettes sur place. .

Rue Christian Fouliol Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 35 57 52 41

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English :

The AAPPMA organizes a garage sale to mark the national fishing festival. Free fishing for all at the Etang de la Noue (no kill). Catering and toilets on site.

L’événement Vide-grenier Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-26 par OT 3CBO