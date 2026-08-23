Concert de Boris (Japon) + Planning for Burial (USA) La Ferronnerie Jurançon

Informations pratiques

Jurançon

Concert de Boris (Japon) + Planning for Burial (USA)

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22 23:30:00

Date(s) :

2026-10-22

* BORIS (Japon) > 20ème anniversaire de Pink https://borisheavyrocks.com

Le mythique trio japonais BORIS fera son grand retour sur les routes pour célébrer les 20 ans de l’album culte Pink, oeuvre majeure ayant redéfini les contours du heavy rock expérimental.

À travers la tournée “Do You Remember Pink Days?”, le groupe revisitera les morceaux emblématiques de cet album légendaire dans sa formation originale. Une célébration intense et immersive qui promet de replonger les fans dans l’univers bruitiste, psyché et incandescent de Pink, vingt ans après.

* PLANNING FOR BURIAL (USA)

https://planningforburial.bandcamp.com .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@atrdr.net

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English : Concert de Boris (Japon) + Planning for Burial (USA)

L’événement Concert de Boris (Japon) + Planning for Burial (USA) Jurançon a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Pau