Concert de Bourrasque, COMDT, Toulouse

Informations pratiques

Concert de Bourrasque Samedi 10 octobre, 20h30 COMDT Haute-Garonne

Billetterie en ligne sur le site du Festival Occitania début septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

avec Marthe Tourret violon, voix, pied –Elisa Trebouville banjo, électronique, voix

Voici un duo qui croise les timbres, les cordes et les langues comme des lignes sur un territoire, reliant des répertoires cueillis entre le Quercy et le Massif Central.Bourrasque est une histoire de relation, musicale et sensible, d’une complémentarité et d’une intensité propres au duo. Si les deux amies se retrouvent par leur goût des musiques issues de cultures populaires, c’est un désir de rencontrer et d’appréhender le musical comme témoin d’une manière plus large d’être au monde qui les réunit pour de bon. Dès lors, elles creusent ce sillon, fabriquant une musique à laquelle l’improvisation, la langue occitane, la danse, le rapport au territoire habité et les aventures collectives contribueront à densifier la matière. Cette relation dynamique fait terreau propice à un vaste champ d’expérimentations où banjo, violon et voix viennent faire jaillir des éclats de ces airs populaires au rythme des frappés sur le sol.

Billetterie en ligne sur le site du Festival Occitania début septembre.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/bourrasque/ »}]

Concert en co-réalisation avec le Festival Occitania. musiques tradiitionnelles banjo

Paul Bourdrel