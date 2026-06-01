Mauzé-sur-le-Mignon

Concert de chanson française à Mauzé-sur-le-Mignon

Mauzé-sur-le-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le CSC pour l’animation de la PTSA vous annonce son prochain évènement gratuit à destination des +60 ans pour fêter la musique et les beaux jours.

JEUDI 18 JUIN à 15h

Salle des fêtes de Mauzé sur le Mignon, Concert de chansons françaises avec Cathy JOUBERT

Réservation obligatoire avant le 15 juin au 05 49 26 72 46.

Et pour celles et ceux désireux de s’y rendre mais , n’étant pas véhiculés, adressez vous à la mairie, nous trouverons une solution ! .

Mauzé-sur-le-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 26 72 46

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English : Concert de chanson française à Mauzé-sur-le-Mignon

L’événement Concert de chanson française à Mauzé-sur-le-Mignon Mauzé-sur-le-Mignon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Niort Marais Poitevin