Concert de chanson française métisse, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Informations pratiques

Concert de chanson française métisse Dimanche 12 juillet, 18h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Réservation par HORMUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

MELIDJA vous invite à découvrir son univers musical métissé lors d’un concert à La Magdelaine-sur-Tarn, chez Alain, où la musique acoustique est à l’honneur. Accompagnée de sa bassiste, Melidja marie harmonieusement piano, looper, voix et basse pour offrir des compositions poétiques et rythmées. Ses influences vont de la néo soul au hip hop, tout en respecrtant la tradition de la chanson française. Un moment intime et convivial vous attend. Places limitées. Réserver sa place, c’est aussi soutenir l’artiste et rendre ce moment possible.

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Lauditorium.info 110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn La Magdelaine-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019e3493-be50-7055-951e-199d74efbbfa »}]

MELIDJA vous invite à découvrir son univers musical métissé lors d’un concert à La Magdelaine-sur-Tarn, chez Alain, où la musique acoustique est à l’honneur.