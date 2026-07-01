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Concert de chanson française métisse, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

dimanche 12 juillet 2026 · Lauditorium.info · La Magdelaine-sur-Tarn

Concert de chanson française métisse, Lauditorium.info, La Magdelaine-sur-Tarn

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Lieu
Lauditorium.info
Adresse
110 chemin de la Barthe 31340 la Magdelaine sur Tarn
Ville
31340 La Magdelaine-sur-Tarn
Département
Haute-Garonne
Tarif
Réservation par HORMUR

Concert de chanson française métisse Dimanche 12 juillet, 18h00 Lauditorium.info Haute-Garonne

Réservation par HORMUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T22:00:00+02:00

MELIDJA vous invite à découvrir son univers musical métissé lors d’un concert à La Magdelaine-sur-Tarn, chez Alain, où la musique acoustique est à l’honneur. Accompagnée de sa bassiste, Melidja marie harmonieusement piano, looper, voix et basse pour offrir des compositions poétiques et rythmées. Ses influences vont de la néo soul au hip hop, tout en respecrtant la tradition de la chanson française. Un moment intime et convivial vous attend. Places limitées. Réserver sa place, c’est aussi soutenir l’artiste et rendre ce moment possible.

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MELIDJA vous invite à découvrir son univers musical métissé lors d’un concert à La Magdelaine-sur-Tarn, chez Alain, où la musique acoustique est à l’honneur.

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