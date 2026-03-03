Concert de chanson francaise par Rappel d’R à Coulon rue gabriel auchier Coulon

Concert de chanson francaise par Rappel d’R à Coulon

Salle des fêtes Coulon Deux-Sèvres

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

On ne choisit pas sa vocation, on est choisi par elle. Fabrice Beauvoir lui obéit, possédé, débusquant ce qui fait rage dans un univers de contrastes saisissants où se retrouve tout ce qui vit, qui pleure et qui rit. Les refrains entêtants, quoi qu’il en soit, suffisent au plaisir.

chansons françaises avec un entracte gourmand. .

rue gabriel auchier Salle des fêtes Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 060643422 bardbodinnat@hotmail.fr

