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Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain

Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain

Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain mardi 2 juin 2026.

Lieu : Rue Ernest Fourneau

Adresse : Eglise

Ville : 64310 Ascain

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ascain

Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta

Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 21:15:00
fin : 2026-06-02 22:45:00

Date(s) :
2026-06-02

Concert de chants basque.   .

Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84  ascain@otpaysbasque.com

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English : Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta

L’événement Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque

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