Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain
Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Rue Ernest Fourneau Ascain mardi 2 juin 2026.
Ascain
Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta
Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 21:15:00
fin : 2026-06-02 22:45:00
Date(s) :
2026-06-02
Concert de chants basque. .
Rue Ernest Fourneau Eglise Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com
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English : Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta
L’événement Concert de chants basques avec le choeur Larrun Kanta Ascain a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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