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Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens Eglise du Sacré Coeur Cholet

jeudi 22 octobre 2026 · Eglise du Sacré Coeur · Cholet

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise du Sacré Coeur
Adresse
30 Boulevard Guy Chouteau
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif
15 15

Cholet

Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens

Eglise du Sacré Coeur 30 Boulevard Guy Chouteau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Concert de chants polyphoniques, sacrés et traditionnels ukrainiens.
Le jeudi 22 octobre 2026, concert de chants polyphoniques, sacrés et traditionnels ukrainiens, chantés à capella, et découverte de nouveaux compositeurs.
​De belles émotions à partager à l’occasion de ce voyage dans la culture ukrainienne.   .

Eglise du Sacré Coeur 30 Boulevard Guy Chouteau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 36 36 65 77  joellelecointre@aol.com

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English :

A concert featuring Ukrainian polyphonic, sacred, and traditional songs.

L’événement Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens Cholet a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Choletais

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