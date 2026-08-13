Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens Eglise du Sacré Coeur Cholet
jeudi 22 octobre 2026 · Eglise du Sacré Coeur · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens
Eglise du Sacré Coeur 30 Boulevard Guy Chouteau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Concert de chants polyphoniques, sacrés et traditionnels ukrainiens.
Le jeudi 22 octobre 2026, concert de chants polyphoniques, sacrés et traditionnels ukrainiens, chantés à capella, et découverte de nouveaux compositeurs.
De belles émotions à partager à l’occasion de ce voyage dans la culture ukrainienne. .
Eglise du Sacré Coeur 30 Boulevard Guy Chouteau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 36 36 65 77 joellelecointre@aol.com
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English :
A concert featuring Ukrainian polyphonic, sacred, and traditional songs.
L’événement Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens Cholet a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Choletais
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