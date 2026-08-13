Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens Eglise du Sacré Coeur Cholet

Informations pratiques

Cholet

Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens

Eglise du Sacré Coeur 30 Boulevard Guy Chouteau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Concert de chants polyphoniques, sacrés et traditionnels ukrainiens.

Le jeudi 22 octobre 2026, concert de chants polyphoniques, sacrés et traditionnels ukrainiens, chantés à capella, et découverte de nouveaux compositeurs.

​De belles émotions à partager à l’occasion de ce voyage dans la culture ukrainienne. .

Eglise du Sacré Coeur 30 Boulevard Guy Chouteau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 36 36 65 77 joellelecointre@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A concert featuring Ukrainian polyphonic, sacred, and traditional songs.

L’événement Concert de Chants Polyphoniques Ukrainiens Cholet a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Choletais