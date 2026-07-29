AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Skatepark Glisseo Cholet

Informations pratiques

Cholet

AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026

Skatepark Glisseo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

Compétition de skateboard .

Skatepark Glisseo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 73 92 14 camouflagestreetcrew@gmail.com

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English :

L’événement AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais