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AGENDA · Cholet

AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Skatepark Glisseo Cholet

samedi 5 septembre 2026 · Skatepark Glisseo · Cholet

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Skatepark Glisseo
Adresse
Avenue Anatole Manceau
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026

Skatepark Glisseo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06

Compétition de skateboard   .

Skatepark Glisseo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 73 92 14  camouflagestreetcrew@gmail.com

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English :

L’événement AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais

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