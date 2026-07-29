AGENDA · Cholet
AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Skatepark Glisseo Cholet
samedi 5 septembre 2026 · Skatepark Glisseo · Cholet
Informations pratiques
Cholet
AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026
Skatepark Glisseo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Compétition de skateboard .
Skatepark Glisseo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 62 73 92 14 camouflagestreetcrew@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement AUTHENTIC SKATE WEEKEND 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Marché des producteurs Cholet 29 juillet 2026
- Visite de l’église du Sacré Coeur Cholet 30 juillet 2026
- Visite Les incontournables de Cholet Cholet 31 juillet 2026
- Les Soirées Brasero La Touchetière Cholet 31 juillet 2026
- Visite Le Cimetière de la Croix de Bault Cholet 4 août 2026