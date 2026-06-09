Visite l’Eglise Notre-Dame à Cholet Cholet
Visite l’Eglise Notre-Dame à Cholet Cholet jeudi 13 août 2026.
Cholet
Visite l’Eglise Notre-Dame à Cholet
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Vous pensez souvent qu’elle est cathédrale, et pourtant… La belle aux deux flèches blanches vous invite dans son intimité. Entrez avec nous dans ce monument historique ! L’Eglise Notre-Dame s’apprête à vous livrer ses secrets qui traversent les siècles. Axel, votre guide, vous accompagne.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Visite l’Eglise Notre-Dame à Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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