Informations pratiques

Cholet

Visite Les coulisses de Cholet Basket ***COMPLET***

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

COMPLET

Dans une ville élue à trois reprises Ville la plus sportive de France, quoi de plus naturel que de pousser les portes de Cholet Basket ?

On vous invite à découvrir l’envers du décor d’un club de Betclic ÉLITE vestiaires, salle de musculation, espaces habituellement réservés aux joueurs et au staff, rencontre avec les professionnels du club, séance de questions-réponses et observation d’un entraînement…

Une immersion exclusive dans le quotidien de Cholet Basket.

Non accessible PMR

Conseillé à partir de 10 ans

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Les coulisses de Cholet Basket ***COMPLET*** Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais