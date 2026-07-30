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AGENDA · Cholet

Visite Les coulisses de Cholet Basket ***COMPLET*** Cholet

jeudi 20 août 2026 · Cholet

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5

Cholet

Visite Les coulisses de Cholet Basket ***COMPLET***

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

COMPLET

Dans une ville élue à trois reprises Ville la plus sportive de France, quoi de plus naturel que de pousser les portes de Cholet Basket ?
On vous invite à découvrir l’envers du décor d’un club de Betclic ÉLITE vestiaires, salle de musculation, espaces habituellement réservés aux joueurs et au staff, rencontre avec les professionnels du club, séance de questions-réponses et observation d’un entraînement…
Une immersion exclusive dans le quotidien de Cholet Basket.
Non accessible PMR
Conseillé à partir de 10 ans

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.   .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00  info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite Les coulisses de Cholet Basket ***COMPLET*** Cholet a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Choletais

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