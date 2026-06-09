Visite Le Cimetière de la Croix de Bault Cholet
Visite Le Cimetière de la Croix de Bault Cholet mardi 4 août 2026.
Cholet
Visite Le Cimetière de la Croix de Bault
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Découvrez le cimetière de la Croix de Bault, un lieu de mémoire au patrimoine funéraire méconnu, témoin des croyances, des pratiques et de l’histoire de notre société.
À travers une visite insolite, laissez-vous guider par Christian à travers les allées du cimetière, entre récits historiques, personnalités marquantes qui y reposent, symbolique des sépultures et richesse du patrimoine architectural. Une découverte étonnante et sensible, qui porte un autre regard sur ce lieu chargé d’histoire. Une visite surprenante !
Accessible PMR.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Visite Le Cimetière de la Croix de Bault Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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