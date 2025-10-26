Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet
Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet dimanche 26 octobre 2025.
Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire
Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-10-26 2025-11-09 2025-11-23 2025-12-14 2025-12-28 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-08 2026-02-22
.
Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Choletais