Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet

Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet dimanche 26 octobre 2025.

Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire

Rue du Docteur Roux Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-10-26 2025-11-09 2025-11-23 2025-12-14 2025-12-28 2026-01-11 2026-01-25 2026-02-08 2026-02-22

.

Rue du Docteur Roux Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 22 50 museetextile@choletagglomeration.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée De la fibre à l’étoffe l’histoire d’un territoire Cholet a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Choletais