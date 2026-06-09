anniversaire des 1 an du CINQ Cholet vendredi 12 juin 2026.

Cholet

anniversaire des 1 an du CINQ

3 avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 1.9 – 1.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-13 02:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Un an déjà ! Pour fêter ça comme il se doit, Le CINQ vous ouvre ses portes pour une grande soirée d’anniversaire.

Venez partager de bonnes vibes autour de tapas et grillades, de beaux verres soigneusement sélectionnés, et d’une carte de cocktails et spiritueux qui fera la fête à vos papilles. Et pour que la nuit ne s’arrête jamais, le DJ set enflammera la soirée jusqu’à 2h du matin. .

3 avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 28 45 05 contact@lecinqcholet.com

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English :

L’événement anniversaire des 1 an du CINQ Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais