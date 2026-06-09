anniversaire des 1 an du CINQ Cholet
anniversaire des 1 an du CINQ Cholet vendredi 12 juin 2026.
Cholet
anniversaire des 1 an du CINQ
3 avenue Marcel Prat Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 1.9 – 1.9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-13 02:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Un an déjà ! Pour fêter ça comme il se doit, Le CINQ vous ouvre ses portes pour une grande soirée d’anniversaire.
Venez partager de bonnes vibes autour de tapas et grillades, de beaux verres soigneusement sélectionnés, et d’une carte de cocktails et spiritueux qui fera la fête à vos papilles. Et pour que la nuit ne s’arrête jamais, le DJ set enflammera la soirée jusqu’à 2h du matin. .
3 avenue Marcel Prat Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 28 45 05 contact@lecinqcholet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement anniversaire des 1 an du CINQ Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Cholet (Maine-et-Loire)
- Initiations marche nordique et gym Rue du Bois Régnier Cholet 9 juin 2026
- Marché des producteurs Cholet 10 juin 2026
- Atelier d’écriture créative Cholet 10 juin 2026
- Atelier sur l’Intelligence Artificielle Rue du Bois Régnier Cholet 10 juin 2026
- Atelier PERMIS B Code et conduite Rue du Bois Régnier Cholet 12 juin 2026