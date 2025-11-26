Atelier PERMIS B Code et conduite Rue du Bois Régnier Cholet

Cholet

Atelier PERMIS B Code et conduite

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 13:30:00

fin : 2026-06-18 17:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-18

Atelier PERMIS B Code et conduite

Le Centre Socioculturel Le Verger vous propose des ateliers pour réviser le code et la conduite dans un climat bienveillant. Vous serez accompagné par l’auto-école des Peupliers.

Le vendredi 12 juin 2026 de 10h à 12h

– Séance de code (questions et corrigé)

– Questions diverses

Le vendredi 18 juin 2026 de 13h30 à 17h30

– La nouvelle signalisation

– La France championne des sens giratoires

– Aide à la conduite Découverte de la boîte automatique

– Séance de code

– Questions diverses

Ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous !

Les inscriptions se font à l’accueil du Centre ou au 02 41 65 14 99 (dans la limite des places disponibles).

A bientôt .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Atelier PERMIS B Code et conduite Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais