Atelier PERMIS B Code et conduite Rue du Bois Régnier Cholet
Atelier PERMIS B Code et conduite Rue du Bois Régnier Cholet vendredi 12 juin 2026.
Cholet
Atelier PERMIS B Code et conduite
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 13:30:00
fin : 2026-06-18 17:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-18
Atelier PERMIS B Code et conduite
Le Centre Socioculturel Le Verger vous propose des ateliers pour réviser le code et la conduite dans un climat bienveillant. Vous serez accompagné par l’auto-école des Peupliers.
Le vendredi 12 juin 2026 de 10h à 12h
– Séance de code (questions et corrigé)
– Questions diverses
Le vendredi 18 juin 2026 de 13h30 à 17h30
– La nouvelle signalisation
– La France championne des sens giratoires
– Aide à la conduite Découverte de la boîte automatique
– Séance de code
– Questions diverses
Ces ateliers sont gratuits et ouvert à tous !
Les inscriptions se font à l’accueil du Centre ou au 02 41 65 14 99 (dans la limite des places disponibles).
A bientôt .
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
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English :
L’événement Atelier PERMIS B Code et conduite Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais
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