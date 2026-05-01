Atelier tressage de fils, méthode japonaise le kumihimo Cholet
Atelier tressage de fils, méthode japonaise le kumihimo Cholet samedi 23 mai 2026.
Cholet
Atelier tressage de fils, méthode japonaise le kumihimo
18 rue de la sardinerie Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 15:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez découvrir le monde passionnant du tressage le 23 mai 2026 14:00 à 15:30 !
Pendant 1 h 30, pour 20 euros par personnes, j’enseigne l’art ancestral japonais du kumihimo qui signifie cordon tressé .
Cette technique permet de réaliser des tresses, plus ou moins grosse, plates, tubulaire ou même cubique.
Pour des tresses uniques à chaque atelier, j’utilise des fils chinés en recyclerie, mathériauthèque ou chez Emmaüs.
Je propose une progression dans la complexité des cordons
1. Commencer par un cordon à 8 brins
2. Gagner en compétence pour fabriquer des cordons de différents motifs, taille, et forme.
3. Complexifier le tressage avec de plus en plus de brins (ex 12 brins, 16 brins, 24 brins…) .
18 rue de la sardinerie Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire creation@ateliersnauleau.fr
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English :
L’événement Atelier tressage de fils, méthode japonaise le kumihimo Cholet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme du Choletais
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