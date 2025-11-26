Les Tables du Verger Rue du Bois Régnier Cholet

Les Tables du Verger

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 14:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-05-22 2026-06-19 2026-07-17

Nouveau rendez-vous déjeuner au Centre Socioculturel Le Verger !

Le Centre Socioculturel Le Verger lance un nouveau temps fort mensuel autour de la cuisine et de la convivialité. Chaque 3ème vendredi du mois, habitants, salariés et bénévoles œuvreront ensemble pour élaborer un déjeuner qui rassemble.

Concrètement, comment ça se passe ?

Les volontaires préparent le menu, font les courses, puis ils cuisinent ensemble avant de partager le repas avec ceux qui le souhaitent. Ce moment convivial vise à créer du lien, rompre l’isolement, tout en prenant soin des autres, de soi et de son alimentation. Une nutritionniste sera notamment présente sur certains ateliers afin de donner des conseils qui permettront d’élaborer des repas à petit budget et équilibrés.

Vous souhaitez participer ?

La première date des Tables du Verger sera le vendredi 17 avril 2026 à partir de 10h au Centre Socioculturel. Si vous ne pouvez pas venir dès 10h pour cuisiner, pas de soucis, vous pouvez nous rejoindre pour le repas directement à partir de 12h.

N’hésitez pas à convier à ce rendez-vous un voisin, une amie, des gens de votre connaissance que vous savez isolés partager un agréable moment ensemble, c’est un cadeau à la fois agréable et utile pour créer de nouveaux liens.

Alors… à bientôt autour d’un bon repas chaud !

Réservations obligatoires accueil@cs-leverger.fr tél 02 41 65 14 99 Tarif 3€ par personne .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

English :

