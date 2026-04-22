Cholet

REPAIR CAFE, LA NOCTURNE

local ados, allée des Vanneaux, Cholet Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Repair café, La Nocturne réparer gratuitement plutôt que jeter

NOCTURNE de la réparation gratuite des objets électriques, électroniques, informatiques, bois, couture, etc. Le participant et le bénévole expert tente de réparer l’objet. Pas d’adhésion à payer, une contribution facultative. Une soirée sympa pour se lancer en réparation. Vendredi 12 juin de 19 h à 22 h, local ados, allée des Vanneaux, Cholet. .

local ados, allée des Vanneaux, Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 45 08 18 46 repaircafecholet@gmail.com

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English :

L’événement REPAIR CAFE, LA NOCTURNE Cholet a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais