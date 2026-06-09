Animation avec des Briques Cholet
Animation avec des Briques Cholet samedi 13 juin 2026.
Cholet
Animation avec des Briques
Arcades Rougé Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21
Animation avec des Briques formée par une ville autour d’un circuit train. .
Arcades Rougé Cholet 49 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 28 30 02 25 espace.maquettes.trains@orange.fr
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English :
L’événement Animation avec des Briques Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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