Atelier sur l’Intelligence Artificielle Rue du Bois Régnier Cholet
Atelier sur l’Intelligence Artificielle Rue du Bois Régnier Cholet mercredi 10 juin 2026.
Cholet
Atelier sur l’Intelligence Artificielle
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 20:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Atelier sur l’Intelligence Artificielle
Comment ça marche ? Comment bien s’en servir ? Quels sont les points positifs et les points de vigilance ?
Audric Gueidan vous apportera les réponses à toutes ces questions lors d’un atelier théorique et pratique sur l’intelligence artificielle le mercredi 10 juin 2026 de 18h30 à 20h30 !
Cet atelier est gratuit et ouvert à tous !
Les inscriptions se font à l’accueil du Centre ou au 02 41 65 14 99 (dans la limite des places disponibles). .
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
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English :
L’événement Atelier sur l’Intelligence Artificielle Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais
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