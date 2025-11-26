Atelier sur l’Intelligence Artificielle Rue du Bois Régnier Cholet

Cholet

Atelier sur l’Intelligence Artificielle

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10 20:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Atelier sur l’Intelligence Artificielle

Comment ça marche ? Comment bien s’en servir ? Quels sont les points positifs et les points de vigilance ?

Audric Gueidan vous apportera les réponses à toutes ces questions lors d’un atelier théorique et pratique sur l’intelligence artificielle le mercredi 10 juin 2026 de 18h30 à 20h30 !

Cet atelier est gratuit et ouvert à tous !

Les inscriptions se font à l’accueil du Centre ou au 02 41 65 14 99 (dans la limite des places disponibles). .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Atelier sur l’Intelligence Artificielle Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais