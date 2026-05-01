Cholet

STAR WARS

30 RUE BRETONNAISE Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

RENDEZ-VOUS AU CARRE DES TOILES DE 14H A 18H LE SAMEDI 23 MAI 2026 A L’OCCASION DE LA SORTIE DU FILM THE MANDOLORIAN & GROGU .

30 RUE BRETONNAISE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99 m.lalys@sodes-sa.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement STAR WARS Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais