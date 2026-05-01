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STAR WARS Cholet

STAR WARS Cholet samedi 23 mai 2026.

Adresse : 30 RUE BRETONNAISE

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Cholet

STAR WARS

30 RUE BRETONNAISE Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

RENDEZ-VOUS AU CARRE DES TOILES DE 14H A 18H LE SAMEDI 23 MAI 2026 A L’OCCASION DE LA SORTIE DU FILM THE MANDOLORIAN & GROGU   .

30 RUE BRETONNAISE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 10 18 50 99  m.lalys@sodes-sa.com

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English :

L’événement STAR WARS Cholet a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Choletais

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