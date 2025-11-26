Marché de producteurs locaux

75 rue de la Mutualité Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17 2025-12-24 2025-12-31 2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08

Chaque mercredi après-midi de 15h à 17h un marché de producteurs locaux .

75 rue de la Mutualité Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 85 14 30 chlzs0101@zenitude-groupe.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de producteurs locaux Cholet a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Choletais