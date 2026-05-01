Relaxation sonore Well c’Ôm Cholet
Relaxation sonore Well c’Ôm Cholet vendredi 29 mai 2026.
Cholet
Relaxation sonore
Well c’Ôm 26 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:45:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
✨ Expérience de profonde détente ✨
Le vendredi 29 mai 2026 à 19h45, offrez-vous une parenthèse hors du temps au studio Yoga Well c’Ôm à Cholet.
Laissez-vous porter par une immersion sonore et vibratoire pensée pour relâcher les tensions, apaiser le mental et inviter le corps à un profond lâcher-prise. Bols chantants, gongs, carillons et autres instruments vibratoires tissent un univers enveloppant, propice à la détente et à l’harmonie intérieure.
Deux expériences au choix pour ce moment unique
• blotti·e dans un hamac suspendu, pour une sensation de légèreté et de flottement,
• allongé·e sur un tapis, pour un ancrage doux et rassurant.
Une véritable parenthèse de bien-être pour vous recentrer, rééquilibrer vos énergies et retrouver une vibration sereine.
Un instant pour lâcher prise, se recentrer… et simplement être. .
Well c’Ôm 26 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 12 87 92 contact@kampana-abha.fr
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English :
L’événement Relaxation sonore Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais
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