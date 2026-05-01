Relaxation sonore Well c’Ôm Cholet

Cholet

Relaxation sonore

Well c’Ôm 26 Rue des Pagannes Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:45:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

✨ Expérience de profonde détente ✨

Le vendredi 29 mai 2026 à 19h45, offrez-vous une parenthèse hors du temps au studio Yoga Well c’Ôm à Cholet.

Laissez-vous porter par une immersion sonore et vibratoire pensée pour relâcher les tensions, apaiser le mental et inviter le corps à un profond lâcher-prise. Bols chantants, gongs, carillons et autres instruments vibratoires tissent un univers enveloppant, propice à la détente et à l’harmonie intérieure.

Deux expériences au choix pour ce moment unique

• blotti·e dans un hamac suspendu, pour une sensation de légèreté et de flottement,

• allongé·e sur un tapis, pour un ancrage doux et rassurant.

Une véritable parenthèse de bien-être pour vous recentrer, rééquilibrer vos énergies et retrouver une vibration sereine.

Un instant pour lâcher prise, se recentrer… et simplement être. .

Well c’Ôm 26 Rue des Pagannes Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 12 87 92 contact@kampana-abha.fr

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English :

L’événement Relaxation sonore Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais