Bienvenue à la retraite Rue du Bois Régnier Cholet

Bienvenue à la retraite

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 14:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-20

Nouveau cycle Bienvenue à la retraite !

Le passage à la retraite est une transition majeure de la vie. Il implique autant une modification importante du statut, des ressources, qu’une transformation de l’être dans son identité. Le cadre de travail, la reconnaissance sociale, les lieux de rencontre sont modifiés.

Le programme d’informations Bienvenue A la Retraite accompagne les pré et nouveaux retraités sur l’accès aux droits sociaux (questions administratives, gestion du budget), les moyens et les clés pour vivre en bonne santé, le bien-être, l’émergence de nouvelles idées et de nouvelles envies (bénévolat)…

Un nouveau cycle aura lieu du 06 mai au 20 mai 2026 (5 séances). Le programme complet est disponible à l’accueil du Centre Socioculturel Le Verger.

Inscription gratuite au 02 41 65 14 99 ou auprès de Laure, à l’accueil également. .

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

L’événement Bienvenue à la retraite Cholet a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme du Choletais