Jumping de Cholet Cholet
Jumping de Cholet Cholet vendredi 15 mai 2026.
Cholet
Jumping de Cholet
Avenue de l’hippodrome Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
Le jumping de CHOLET accueille des compétitions de niveaux amateur et professionnel sur le site de l’hippodrome de Clenay les 15 16 17 mai 2026 avec en point d’orgue le grand prix de la ville de CHOLET le dimanche 17 mai 2026. .
Avenue de l’hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire cholet.cso@gmail.com
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English :
L’événement Jumping de Cholet Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais
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