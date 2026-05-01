Cholet

COUPE DE FRANCE DES LIGUES U14 WATER-POLO

1 Av. Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Coupe de France des Ligues U14 Garçons Water-Polo

Cholet Piscine Glissé’O

Du 14 au 17 mai 2026

La ville de Cholet accueillera la Coupe de France des Ligues U14 Garçons de Water-Polo, une compétition nationale réunissant les meilleures sélections régionales françaises.

Pendant 4 jours, plus de 100 jeunes joueurs venus de toute la France s’affronteront dans une ambiance sportive, conviviale et festive afin de décrocher le titre national.

Organisé par Cholet Water-Polo en collaboration avec l’Inter-Régions Grand Ouest (IRGO), la Ligue Pays de la Loire et la Fédération Française de Natation, cet événement mettra à l’honneur le dynamisme du water-polo français et la formation des jeunes talents.

Entrée gratuite .

1 Av. Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 74 08 70 dg.choletwaterpolo@gmail.com

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English :

L’événement COUPE DE FRANCE DES LIGUES U14 WATER-POLO Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais