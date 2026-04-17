Water-Polo Coupe de France U14 Cholet
Water-Polo Coupe de France U14 Cholet jeudi 14 mai 2026.
Cholet
Water-Polo Coupe de France U14
Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-14 16:00:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17
– La Coupe de France de Water-Polo U14 du 14 au 17 mai 2026 –
Le club de Water-Polo de Cholet organise la Coupe de France des Ligues U14 Garçons, édition 2026, qui se déroulera du 14 au 17 mai 2026 à la piscine Glisséo, sous l’égide de la Fédération Française de Natation.
Cet événement national rassemblera les meilleures sélections territoriales françaises de Water-Polo.
Entrée gratuite. .
Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 74 08 70 dg.choletwaterpolo@gmail.com
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English :
– Coupe de France de Water-Polo U14 May 14-17, 2026 The French U14 Water Polo Cup
L’événement Water-Polo Coupe de France U14 Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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