Cholet

Water-Polo Coupe de France U14

Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 16:00:00

Date(s) :

2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

– La Coupe de France de Water-Polo U14 du 14 au 17 mai 2026 –

Le club de Water-Polo de Cholet organise la Coupe de France des Ligues U14 Garçons, édition 2026, qui se déroulera du 14 au 17 mai 2026 à la piscine Glisséo, sous l’égide de la Fédération Française de Natation.

Cet événement national rassemblera les meilleures sélections territoriales françaises de Water-Polo.

Entrée gratuite. .

Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 74 08 70 dg.choletwaterpolo@gmail.com

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English :

– Coupe de France de Water-Polo U14 May 14-17, 2026 The French U14 Water Polo Cup

L’événement Water-Polo Coupe de France U14 Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais