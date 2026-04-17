Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai ! Cholet
Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai ! Cholet mercredi 6 mai 2026.
Cholet
Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai !
Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27
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Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 74 08 70 dg.choletwaterpolo@gmail.com
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English :
L’événement Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai ! Cholet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais
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