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Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai ! Cholet

Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai ! Cholet mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau

Ville : 49300 Cholet

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cholet

Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai !

Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27

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Piscine Glisséo Avenue Anatole Manceau Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 74 08 70  dg.choletwaterpolo@gmail.com

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English :

L’événement Water-Polo Venez essayer tous les mercredis de mai ! Cholet a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du Choletais

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