Cholet

JOURNEES PORTES OUVERTES MONTANA CHOLET

MONTANA CHOLET 70 RUE DE LORRAINE Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

À l’occasion de nos Journées Portes Ouvertes, les 29 et 30 mai 2026,

la Résidence Montana Cholet vous accueille… accompagnés de vos fidèles compagnons.

Ici, les animaux ne sont pas seulement acceptés

ils font pleinement partie de la vie de la résidence.

Venez vivre un moment convivial et découvrir un lieu de vie unique, pensé pour le bien-être des résidents… et de leurs animaux.

Profitez-en pour

• Visiter la résidence

• Découvrir nos appartements

• Explorer l’ensemble de nos services

Au programme

• Conférences autour du bien-être animal

• Défilé d’animaux de compagnie (ouvert au public)

• Démonstrations de dog dancing

• Expositions et animations

• Stands et boutique

Avec la présence de partenaires engagés

• Le Zoo de la Boissière du Doré

• La Société Protectrice des Animaux (SPA)

• Ambitions Courtage

Vendredi 29 et Samedi 30 mai 2026

De 10h à 18h .

MONTANA CHOLET 70 RUE DE LORRAINE Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 00

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English :

L’événement JOURNEES PORTES OUVERTES MONTANA CHOLET Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais