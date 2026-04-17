Atelier Les arnaques sur internet Rue du Bois Régnier Cholet
Atelier Les arnaques sur internet Rue du Bois Régnier Cholet mercredi 27 mai 2026.
Cholet
Atelier Les arnaques sur internet
Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Atelier arnaques sur internet
Le Centre Socioculturel Le Verger vous propose un atelier sur comment repérer les arnaques sur internet et comment réagir le mercredi 27 mai à 10h.
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Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr
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English :
Internet scams workshop:
Center Socioculturel Le Verger offers a workshop on How to spot internet scams and how to react on Wednesday May 27 at 10am.
L’événement Atelier Les arnaques sur internet Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais
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