Atelier Les arnaques sur internet Rue du Bois Régnier Cholet

Cholet

Atelier Les arnaques sur internet

Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Atelier arnaques sur internet

Le Centre Socioculturel Le Verger vous propose un atelier sur comment repérer les arnaques sur internet et comment réagir le mercredi 27 mai à 10h.

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Rue du Bois Régnier Centre Socioculturel Le Verger Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 14 99 accueil@cs-leverger.fr

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English :

Internet scams workshop:

Center Socioculturel Le Verger offers a workshop on How to spot internet scams and how to react on Wednesday May 27 at 10am.

L’événement Atelier Les arnaques sur internet Cholet a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de tourisme du Choletais